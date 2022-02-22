CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, koronavirüse yakalandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Nazlıaka, "Ve sonunda Covid-19 bana da uğradı." diyerek sağlık süreciyle ilgili bilgi verdi.

"AŞILARIM TAM"

PCR testi pozitif çıkan Aylin Nazlıaka, açıklamasında "Tez zamanda onu göndereceğim. Bu süreçte saha çalışmalarına kısa bir ara vereceğim. Aşılarım tam olduğu için gayet hafif atlatacak gibiyim. Gelen aramalara yanıt veremezsem, şimdiden özür dilerim." ifadelerini kullandı.