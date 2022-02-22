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    Aylin Nazlıaka koronavirüse yakalandı

    CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:42
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    Aylin Nazlıaka koronavirüse yakalandı

    CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, koronavirüse yakalandı.

    Haberi sosyal medya hesabından duyuran Nazlıaka, "Ve sonunda Covid-19 bana da uğradı." diyerek sağlık süreciyle ilgili bilgi verdi.

    "AŞILARIM TAM"

    PCR testi pozitif çıkan Aylin Nazlıaka, açıklamasında "Tez zamanda onu göndereceğim. Bu süreçte saha çalışmalarına kısa bir ara vereceğim. Aşılarım tam olduğu için gayet hafif atlatacak gibiyim. Gelen aramalara yanıt veremezsem, şimdiden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

    Aylin Nazlıaka koronavirüse yakalandı #1

    Aylin Nazlıaka koronavirüse yakalandı #2


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