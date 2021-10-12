Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediğini söyleyince sosyal medyada alay konusu oldu.

Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.

Bu kez de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in TBMM’de yemin etmediği sözlerini sarfeden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.

BAKAN ÖZER'İN YEMİNİ PAYLAŞILDI

Ayşenur Arslan'ın gafı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'deki yemini, kendisinin de yer aldığı konuşmasıyla birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Ayşenur Arslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yeminini unuttu - Video