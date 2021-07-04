Azerbaycan, 15 esir Ermeni askerini daha iade etti

Azerbaycan, 15 esir Ermeni askerini daha iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 esir Eermeni askerini iade ettiğini duyurdu.

Ermenistan bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

15 ERMENİ ESİR ASKERİ İADE EDİLDİ

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyruklu esir askeri iade ettiği belirtildi.

İADE İŞLEMİ, RUSYA'NIN GİRİŞİMİYLE GERÇEKLEŞTİ

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.