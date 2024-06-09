Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle pazartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ensonhaber.com

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geliyor.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'yı ziyeret edecek.

Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İş birliği amacıyla atılabilecek adımlar görüşülecek

İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.