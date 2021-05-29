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- Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü'nü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü'nü mehter marşıyla kutladı
28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü, Şuşa kentinde düzenlenen askeri törenle kutlandı.
- AA
- 29.05.2021 - 01:20
Törende şehitler saygı duruşuylar anılırken, marşlar eşliğinde Şuşa sokaklarında askeri geçidi düzenlendi.
MEHTER MARŞLARI İLE ASKERİ GEÇİT
Törende Azerbaycan milli marşının yanı sıra, askeri bando, geçitte mehter marşları da seslendirdi.
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü'nü mehter marşıyla kutladı VİDEO
ERMENİLERİN ŞUŞA İŞGALİ
Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.
Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.