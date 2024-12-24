Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti’ye geri döneceği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK, OLMAZ DA"

İlke TV'de yayınlanan Konuşma Zamanı programına konuk olan Babacan, "DEVA Partisi'nde böyle bir şey yok. Olmaz da! Ayrılma sebeplerimiz değişmedi. Sapasağlam yerimizde duruyoruz. Anlamsız şeyler konuşup insanların kafasını karıştırmamamız lazım" dedi.

"KAFAMIZ KARIŞIK DEĞİL, İSTİKAMETİMİZ ÇOK NET"

DEVA Partisi'nin kendi ilkeleri ve değerleri doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Babacan, "Kafamız karışık değil, istikametimiz çok net. Er ya da geç hak yerini bulur, doğru hedefe ulaşır" diye konuştu.

"OLMADIĞI İÇİN AYRILDIK, ŞİMDİ NE DEĞİŞTİ DE GERİ DÖNECEĞİZ?"

Babacan, AK Parti'yle tekrar bir araya gelme fikrini ise şu şekilde değerlendirdi:

"Varsayımlarla konuşmak bence insanların kafasını da karıştırıyor. Eğer AK Parti şöyle olursa, eğer Sayın Erdoğan böyle yaparsa... Yıllardır beraber çalıştığımız insanlarla olmadı, olmuyor işte. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani?"

"SURİYE POLİTİKALARINDA BİR DEĞİŞİKLİK GÖREMEDİK"

Babacan, AK Parti’nin Suriye politikasına da değinerek, "AK Parti'nin Suriye politikası değişmedi, bizdeki doğru yaklaşımları da tanırız ama bir değişiklik görmedik" dedi.