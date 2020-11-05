Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın arsından açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandığını belirterek, "Suçlu araması küstahlıktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, develtin tüm imkanlarıyla zarar görenlerin yanında olacağını söyledi.

"CHP'NİN SUÇLU ARAMASI KÜSTAHLIKTIR"

Devlet Bahçeli, İzmir depremine yönelik söylemleri nedeniyle ana muhalefet partisi CHP'ye seslendi.

Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir.

Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir.

Bahçeli: CHP'nin kusur ve suçlu araması küstahlıktır VİDEO

"CHP BOZGUNA UĞRAMIŞTIR"

CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. CHP'nin yalancı sözcülerinin umudu sönmüştür.

Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan CHP, bozguna uğramıştır.

Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur."