Bahçeli, Kızılcahamam'da belediye başkanlarını topluyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk defa belediye başkanlarıyla Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta buluşacak.
Seçim beyannamesi üzerinde durulacak
Bu özel kampta, partinin yerel seçimlere özel olarak hazırladığı "Üretken Belediyecilik" adlı seçim beyannamesi kapsamında, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin rolü ve kentsel dönüşüm gibi önemli konular ele alınacak.
Tüm MHP'li belediye başkanları yer alacak
MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlığını yapacağı kampta, 218 MHP'li belediye başkanı da yer alacak.
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