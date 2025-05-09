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Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

AHMET TÜRK'TEN BARIŞ MESAJLARI

Türk, açıklamasında Türkiye'de toplumsal barışa olan ihtiyaçtan bahsederek, “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” dedi.

"BUGÜN HAYIRLI BİR CUMA"

Ahmet Türk, PKK'nın kongresindeki kararların ardından gelinen noktayı "Hayırlı Cuma" olarak değerlendirdi ve İrlanda’daki barış sürecini örnek göstererek, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” dedi. Bugün alınan kararların barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"DEMOKRATİK BİR GELECEK İÇİN ATILACAK ADIMLAR"

PKK’nin kongreyi toplaması ve alınan olumlu kararları değerli bulan Türk, ancak bundan sonraki süreçte herkesin sorumluluk taşıdığını belirtti:

Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız.

BAHÇELİ'YE ÖVGÜ: "EN BÜYÜK ROL ONUNDUR"

Türk, sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesinde önemli bir rol üstlenen Devlet Bahçeli’ye de övgüde bulundu:

En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu.

"BUGÜN SAYIN BAHÇELİ BENİ ARADI"

Türk, son olarak Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktardı. Türk, Bahçeli’yi kutlayarak, emeğine büyük saygı duyduğunu ifade etti.