Bahçeli'den Fardi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen sanatçı Ferdi Tayfur'a telefonla aradı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen Ferdi Tayfur ile telefonda görüştü.

Tayfur ile bir süre sohbet eden Bahçeli, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

YOL ŞARKILARI FERDİ TAYFUR'DAN

Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

OĞLU BÖBREK VERMİŞTİ

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu. Antalya'daki özel bir hastanede ameliyatı gerçekleştirilen Tayfur, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.

Bu dönemini Antalya'da geçiren Tayfur, korunaklı bir ikamette yalnız kalıyor.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Tayfur'un ameliyatını gerçekleştiren doktoru, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:

"10 gün önce böbrek nakli yaptığımız ve beş gün önce taburcu ettiğimiz duayen sanatçımız Ferdi Tayfur'un, sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür."