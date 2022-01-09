Bahçeli'den şehit olan askerler için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında meydana gelen el yapımı patlayıcı saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

3 askerin şehit olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle Suriye'nin Tel Abyad şehri sınırındaki Gültepe Hudut Karakolu mıntıkasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının bir askeri aracımızın geçişi esnasında infilak etmesiyle yüreklerimize ateş düşmüştür.

"KANLARI YERDE BIRAKILMAYACAK"



Bu hunhar ve hain saldırıda 3 kahraman askerimiz şehit olmuş, bir kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim; Teğmen Murat Alyakut'a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır."