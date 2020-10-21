Bahisçiler Biden'dan Trump'a döndü

ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili bahis borsaları, Biden'ın kazanmasının yüksek olasılıklı olmasına rağmen, birkaç gündür bahisçilerin tekrar Trump'ı desteklediğini açıkladı.

ABD'de Başkanlık seçimlerindeki bazı ihtilafların azalmasının ardından, bölünmüş bir ABD Kongresi ve çekişmeli bir seçim riski, bazı piyasa analistlerinin modellerine dahil ediliyor.

BİDEN'IN KAZANMA OLASILIĞI DÜŞTÜ

Real Clear Politics'in başkanlık seçimi sonuçlarına göre 30 Eylül'den 12 Ekim'e kadar olan bahis oranları, Biden'ın kazanma olasılığını artırmıştı, ancak daha yakın zamanda yeniden düştü.

Paddypower, Biden ve Trump'a yüzde 60'a 40 kazanma şansı verirken, bu oranların Biden aleyhine değiştirğini aktardı.

İBRE TRUMP'A DOĞRU

JPM analistleri Salı günü yaptıkları değerlendirmede, Ekim ayının ilk iki haftasında risk piyasalarının ABD başkanlık oranlarının genişlemesiyle desteklendiğini, bunun da daha yakın oranlı veya çekişmeli seçim olasılığını ima ettiğini, ancak geçen hafta bu oranların tekrar azalmaya başladığını söyledi.

JPM analistleri, bu durumun, yüksek bir getiri eğrisi ve bankalar gibi geleneksel döngüsel hisse senetlerine doğru ileriye dönük bir kayma gören "değer ticareti" için olumsuz etkilerle risk piyasalarına baskı yapabileceğini söyledi.

"BİDEN KAZANSA BİLE SENATO'YU ALAMAZ"

Brown Brothers Harriman da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Senato'nun kontrolü hakkında, "bu seçimde mali açıdan en muhafazakar sonucu elde etmenin hala büyük bir şans olduğunu" ve Biden'ın zafer olasılığına rağmen, Cumhuriyetçilerin baskın olduğu bir Senato ile seçimden sonra büyük bir teşvik paketi gelmeyeceğini söyledi.

ŞANSI YÜKSELEN TRUMP'A VERİLEN BAHİS ORANI DÜŞTÜ

RBC hisse senedi türevleri stratejisti Amy Wu Silverman geçen hafta, opsiyon piyasasının bir Mavi Dalga fiyatlandırmasında "diğer yönde çok ileri gidebileceğini" ve bir Trump zaferi olasılığını düşük fiyatlandırdığını yazdı.