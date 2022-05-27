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Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.