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Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
- 27.05.2022 - 17:08
- Güncelleme : 27.05.2022 - 17:19
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlayan karşılıklı ilişkiler hız kesmeden devam ediyor.
Bugün öğle saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'ye geldi.
Dolmabahçe'de bir araya geldiler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
AA'nın haberine göre, görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.