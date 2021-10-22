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- Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
- İHA
- 22.10.2021 - 09:43
- Güncelleme : 22.10.2021 - 10:18
Resmi temaslar için buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Chung Eui-yong, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.
Mevkidaşlar, basın ekibine açık olarak gerçekleşen görüşmede ülkeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.
İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Güney Kore Dışişleri Bakanı, heyetler arası yapılan görüşmenin sona ermesi ile kameraların karşısına geçti.
İki dışişleri bakanı, 'Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi' ve 'Bilim ve Teknoloji Alanlarında' işbirliği anlaşmasına imza attı.
Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü VİDEO
ÇAVUŞOĞLU GÜNEY KORE'DE RESMİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR
Törenin sona ermesi ile Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore’de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüşmek üzere törenden ayrıldı.