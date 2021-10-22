Euro
11.2135
1.21%
Dolar
9.6257
1.32%
Altın
553.39
1.5%
Borsa
1.457
0.09%
Bitcoin
604.259
0.87%
BTXN Coin
21.37
-1.97%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

    Resmi temaslar için buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Chung Eui-yong, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

    Mevkidaşlar, basın ekibine açık olarak gerçekleşen görüşmede ülkeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

    İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Güney Kore Dışişleri Bakanı, heyetler arası yapılan görüşmenin sona ermesi ile kameraların karşısına geçti.

    İki dışişleri bakanı, 'Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi' ve 'Bilim ve Teknoloji Alanlarında' işbirliği anlaşmasına imza attı.

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü VİDEO

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #1

    ÇAVUŞOĞLU GÜNEY KORE'DE RESMİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

    Törenin sona ermesi ile Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore’de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüşmek üzere törenden ayrıldı.

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #2

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #3

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #4

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #5

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #6

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #7

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #8

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #9

    Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir