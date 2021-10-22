Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Resmi temaslar için buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Chung Eui-yong, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Mevkidaşlar, basın ekibine açık olarak gerçekleşen görüşmede ülkeleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Güney Kore Dışişleri Bakanı, heyetler arası yapılan görüşmenin sona ermesi ile kameraların karşısına geçti.

İki dışişleri bakanı, 'Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi' ve 'Bilim ve Teknoloji Alanlarında' işbirliği anlaşmasına imza attı.

Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü VİDEO

ÇAVUŞOĞLU GÜNEY KORE'DE RESMİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Törenin sona ermesi ile Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore’de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüşmek üzere törenden ayrıldı.