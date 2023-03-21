Bakan Çavuşoğlu: İsveç, NATO için istediğimiz şartlarda halen yetersiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'ya nazaran İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması için terörle mücadelede istenen şartların yetersiz olduğunu yineledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bir soruya üzerine Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de imzalanan 3'lü mutabakata işaret etti. Bu mutabakatın uzun müzakerelerin ardından imzalandığını ve kurulan daimi komitenin sonuncusu Brüksel'de olmak üzere 3 kez bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, mutabakatın uygulanıp uygulanmadığını gözden geçirdiklerini dile getirdi.

"İskandinav ülkelerindeki kanunlar, terörle mücadelede yetersiz"

Çavuşoğlu, İsveç'in yeni hükümetle beraber terörle mücadele yasasının değiştirilmesi gibi bazı olumlu adımlar attığına ve bunun memnuniyetle karşılandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

(İsveç) Anayasada da bir değişiklik yaptı. Tabii bunların amacı nedir? Terörle mücadele somut adımlar atabilmek. Neye karşı? İsveç'te PKK'nın, PKK yandaşlarının PKK için para toplama faaliyetleri, aynı şekilde insan devşirme faaliyetleri ve de terör propagandasının sonlandırılması. Mevcut İskandinav ülkelerindeki kanunlar, maalesef terörle mücadelede yetersiz. Orada idari tedbirlerle DEAŞ yapsa hepsi engeller ama PKK yapınca kimse engellemiyor. Açık konuşalım.

"İsveç, olumlu adımlar atmasına rağmen yetersiz"

Sonuç olarak PKK'nın ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerinin aynen devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bizim İsveç'ten beklentimiz, bir olumlu adımlar attılar bazı ama yetersiz. Terörün finansmanı, terör örgütüne insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması, ayrıca bizim iade talebinde bulunduğumuz kişiler var, bu konuda somut adımlar atması. Biz, NATO’nun açık kapı politikasını destekliyoruz, biz Finlandiya'nın NATO üyeliğine başından beri 'Finlandiya ile ilgili ciddi bir sorunumuz yok' dedik.

"İki ülkeye de eşit muamele yaptık"