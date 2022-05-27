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    Bakan Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarını ağırladı

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Dolmabahçe'de bir araya gelerek iki ülke ile yapılacak işbirlikleri değerlendirildi.
    • 27.05.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 11:48
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    Bakan Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarını ağırladı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.

    Ukrayna ve bölgesel konular değerlendirildi

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Romen mevkidaşı Aurescu ile ikili ve Ukrayna dahil bölgesel konuları görüştüklerini belirterek, "Diplomatik Arşiv İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık." ifadesini kullandı.

    İkili ilişkiler ele alındı

    Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau'yla da ikili ilişkileri ele aldıklarını aktararak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kuracağız." açıklamasında bulundu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağı, toplantıda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceğinin ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmelerin istişare edileceği kaydedilmişti.

    Bakan Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarını ağırladı #1

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    Bakan Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarını ağırladı #3

    Bakan Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarını ağırladı #4


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