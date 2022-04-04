Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile diyalog kanaları eskisinden daha açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili meselelerde çözüme yönelik gösterdikleri samimiyeti ve iradeyi Yunan tarafından da beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kriter Dergi'de SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs meselesiyle ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu, yıllardır federasyon temelinde müzakerelerin götürüldüğünü ancak Rum tarafının Türk tarafını siyasi eşit kabul etmemesiyle bu müzakerelerin çöktüğünü söyledi.

"KKTC'NİN STATÜSÜ İÇİN HER GİRİŞİMİ YAPIYORUZ"

Bu doğrultuda iki devletli çözümün masaya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Öneri hem Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir iş birliğinin tesisine dayanıyor. Biz de Türkiye olarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi noktasında her türlü girişimimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇİLMELİ"

Tüm muhataplara da adadaki gerçeklere odaklanması gerektiği mesajını verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerine yapılan çifte standartlardan vazgeçmeleri gerektiğini söylüyoruz. Sahadaki gerçeklerle uyumlu, iki devletli çözüm önerisinin muhataplarımızca değişen koşullar çerçevesinde daha dikkatli bir şekilde dikkate alınacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE VE KKTC'NİN DIŞLANDIĞI GİRİŞİMLER BAŞARISIZDIR"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de kapsamlı bir iş birliği yapılması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin ve KKTC'nin dışlandığı girişimlerin başarısız olmaya mahkum olduğunun altını çizdi.

Atılan tek taraflı adımların gerginliği tırmandırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak bölgede kilit aktörüz. Bizim önceliğimiz her zaman olduğu gibi diplomasi, iş birliği ve eş güdüm. Sayın Cumhurbaşkanımız AB'ye 2020’de kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı yapılmasını önerdi. Bu önerimiz diğer aktörlerce de benimsenmeli ve artık hayata geçirilmeli. Ayrıca Kıbrıs Türkleri de hidrokarbon konusunda Rumlara 2011, 2012 ve 2019’da iş birliği önerilerinde bulundu. Biz bu önerileri de destekliyoruz."





"YUNANİSTAN'LA DİYALOG KANALLARI ARTIK DAHA AÇIK"

"Yunanistan ile diyalog kanallarının bugün eskisinden daha açık olduğunu söyleyebiliriz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin sorunların çözümü için samimi bir diyalogdan yana olduğunu kaydetti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerdeki olumlu gündemi daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ekonomide iş birliğine odaklanan pozitif gündem, 2021'de ikili ticarette olumlu etkilerini göstermeye başladı ve 2020'ye kıyasla yüzde 70 artarak 5,2 milyar dolara ulaştı. Bu olumlu gündemin Yunanistan ile ikili meselelerimizi samimiyetle tartışabileceğimiz bir ortam oluşturmasını umuyoruz. Biz, bu doğrultuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yunanistan’dan da, bu süreçte aynı samimiyeti ve aynı siyasi iradeyi göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, DÜNYA İÇİN BİR UMUT"

11-13 Mart'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat üst düzey yetkilisi iştirak etti. 75 ülkeden 3 binden fazla katılımcı vardı. Dünyadaki ülkelerin yüzde 40’ı Antalya’da üst düzeylerde temsil edildi." dedi.

ADF'nin bir dünya markası haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "ADF’de Sayın Cumhurbaşkanımız 11, ben de 67 ikili görüşme gerçekleştirdik. Konuk ülke yetkilileri arasında 212 ikili görüşme oldu. ADF bu açıdan adeta küçük bir BM Genel Kurulu toplantısı gibiydi. Çok farklı aktörler, ADF şemsiyesi altında bir araya geldi. Örneğin Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile ABD heyeti arasında bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Forumu, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın bir parçası olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Bugün dünyada bir Türkiye profili var. Türkiye küresel bir aktör haline geldi. Türkiye'nin gücünü ve uluslararası alanda oynadığı rolü herkes kabul ediyor. Türkiye'nin aktif, ilkeli ve adil tutumu herkes tarafından takdir ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin ADF ve İstanbul'da yaptığı toplantıları da hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunu bize duyulan güven sayesinde yapabildik. Türkiye dünya için bir umut, Türkiye'den beklentiler büyük. Bunu farklı coğrafyalardaki mevkidaşlarımla yaptığım her temasta görüyorum." diye konuştu.