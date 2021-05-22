Bakan Derya Yanık, çarpıtılan sözlerine ilişkin açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Meclis Araştırma Komisyonu'ndaki açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti.

TBMM Araştırma Komisyon'nda Perşembe günü sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddete yönelik verileri paylaşırken yaptığı açıklamaların çarpıtılması üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"İFADELERİM, ART NİYETLE BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten Yanık, şu ifadeleri paylaştı:

"Meclis Araştırma Komisyonu’nda Perşembe (20.05.2021) günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte."

"SALGININ BAŞINDA ŞOK EDİCİ BİR YÜKSELİŞ YOK"

"Ek’te Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz."

"KULLANDIĞIM İFADE KÖTÜ NİYETLE ÇARPITILDI"

"Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır."

"BİR KADIN VE HUKUKÇU OLARAK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE ETTİM"

"Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık."





"SUNUM YAPARKEN HİÇBİR VEKİL ELEŞTİRMEDİ"

"Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir.

Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir.

O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir."

"ALGI OPERASYONU OLDUĞU APAÇIK"

"Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."