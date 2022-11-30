Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin terör operasyonları ele alındı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Hulusi Akar: "Tek hedefimiz teröristler"

Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.