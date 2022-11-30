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    Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin terör operasyonları ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 23:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 23:45
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    ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

    Hulusi Akar: "Tek hedefimiz teröristler"

    Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

    Bakan Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı ile görüştü #1

    Bakan Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı ile görüştü #2


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