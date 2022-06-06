Bakan Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi. TSK'ya ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu." denildi.