Bakan Işıkhan, Ankara'da oyunu kullandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çankaya'daki İzciler Ortaokulu'nda eşiyle birlikte sandığa gitti.

AA & Ensonhaber

Eşi Semire Işıkhan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı İzciler Ortaokulu'na gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet etti.

Işıkhan, "2269" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı eşi ile atan Işıkhan, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticilerimizi seçiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: