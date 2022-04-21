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    Bakan Kasapoğlu, Erzurum'da öğrencilerle bir araya geldi

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da bulunan Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.
    • 21.04.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 21:22
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    Bakan Kasapoğlu, Erzurum'da öğrencilerle bir araya geldi

    Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki KYK yurtlarında öğrencilerle birlikte iftarını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugünkü durağı Erzurum oldu.

    Bakan Kasapoğlu, Erzurum’da Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu’nda orucunu açtı.

    Bakan Kasapoğlu iftar sonrası yaptığı açıklamada öğrencilerden Erzurum’da bakanlığa bağlı spor tesislerinden ve gençlik merkezlerinden faydalanmalarını isterken, "Tesislerimiz 7/24 esasına göre sizlerin emrindedir” açıklamasında bulundu.

    "Sizler bizler için çok değerlisiniz"

    "Böylesine değerli bir sofrada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizler için çok değerlisiniz. Bu atmosferi solumak büyük bir mutluluk. Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenci kardeşlerimizle iftar sofralarında bir araya geldik. Nereye gidersek gidelim bu kardeşlik iklimini görüyoruz. Bu vesile ile sizlerle aynı sofrayı paylaşıp aynı ekmeği bölüşmek bizim için büyük bir sevinç" ifadelerini kullandı.

    Öğrencilerle birlikte iftarını yapan Kasapoğlu, öğrencileri Ankara'ya davet etti.

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