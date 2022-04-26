Bakan Kasapoğlu: Yeni yasa, Türk sorunda devrim olacak

Yeni spor yasasının TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yasanın Türk sporuna devrim getireceğini belirtti.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Yasalaşan kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kararın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Türk sporunda devrim olacak"

"Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Türk sporunda devrim olacak bu kanunun hazırlanması ve yasalaşmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yüce Meclisimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."





"Popülizm değil, akıl ve planlama kazanacak"

"Tüm paydaşların görüşleri alınarak ortak akılla hazırlanan yeni yasayla kuralın etrafından dolaşma devri bitiyor. Her şey net. Türk sporu sağlam zemine, sağlam temelle inşa edilecek; çürük malzeme kullanan olursa da hesabını verecek. Popülizm değil, akıl ve planlama kazanacak."

"Federasyonlar standart bir huki zemine oturtuluyor"

"Ortak amacımız, Türk sporunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması. Yeni yasayla dernek olarak kurulma mecburiyeti ve düzenlemesi ortadan kalkıyor. Spor kulüpleri doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı tesciliyle kuruluyor. Tüm federasyonlar da standart bir hukuki zemine oturtuluyor."

"Mülkiyet esası yerine üyelik esasıyla yapısallaşma"

"Spor kulüplerine şirketleşme hakkı veriliyor. Şirket demek sorumluluk demek. Artık, kimsenin sorumluluk almadığı, mali anlamda gelenin gideni arattığı dönemler geride kalıyor. Kulüplerin hukuki statüsü belirleniyor. Mülkiyet esası yerine üyelik esasıyla yapısallaşma geliyor."

"Ekonomik sorunlu kulüpler cenneti olmayacağız"

"Büyük bir ekonomi ve pazarın parçası olan kulüpler, mali sorumluluk taşıyan bir yapıya büründürülüyor. Türkiye ekonomik yönden sorunlu kulüpler cenneti olmasın diye ortaya koyduğumuz emeğin meyvelerini kısa sürede toplayacağımıza inanıyorum. Sporumuzun geleceği her şeyden önemli."