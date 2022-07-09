Bakan Kasapoğlu'ndan Türkiye Basketbol Merkezi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nde çalışmaların son hız devam ettiğini belirterek, "Polemik değil, eser üretiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katıldığı törende Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Ömer Arısoy'un önceki gün İBB meclisindeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.

"İBB 1,5 yıl neden cevap vermedi?"

Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1,5 yıl neden cevap alamadığını sordu.

Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy arasında tartışma ViDEO

Bakan Kasapoğlu: "Polemik değil, eser üretiyoruz"

Yaşanan bu tartışmaların ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Abdi İpekçi Spor Kompleksi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa’nın yeni basketbol üssü olacak" dedi.