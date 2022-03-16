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    Bakan Koca: Bugün büyük bir adım atıldı

    Bakan Koca: Bugün büyük bir adım atıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 23:33
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    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve malpraktis davalarındaki haksızlıkların önüne geçilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'ye sunulmuş ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz, devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır, teşekkür ederiz" denildi.

    "BAZI ŞEYLER ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı."

    Bakan Koca: Bugün büyük bir adım atıldı #1


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