Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu’na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut projesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi "İlk Evim, İk İş Yerim"i eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et” ifadelerini kullanmıştı.

"İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah’ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."