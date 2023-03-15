Bakan Murat Kurum'dan sel felaketi sonrası paylaşım: Hızla yaraları saracağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası, "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" paylaşımında bulundu.

Türkiye felaket üstüne felaket yaşıyor.

Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından şimdi de sel felaketiyle mücadele ediliyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağış etkisini artırarak felakete dönüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Murat Kurum: Hızla yaraları saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada sel felaketinin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" sözlerini kaydetti.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, "Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.