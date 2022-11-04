TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve HDP Milletvekili Garo Paylan arasında bıyık bırakma tartışması yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile üniversitelerin 2023 yılı bütçe tekliflerinin görüşülmesine başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Garo Paylan: "Geçen yıl bıyıksızdınız, şimdi bıyıklısınız"

DHA'nın haberine göre; Bakan Özer'in sunumunun ardından muhalefet partilerinin milletvekilleri bakanlık temsilcilerine bütçeye ilişkin görüşlerini bildirdi. HDP'li Paylan yaptığı konuşma esnasında, Bakan Özer'e dönerek, "Geçtiğimiz yıl siz bıyıksızdınız. Bu yıl maalesef etrafınızda olan herkes gibi bıyık bırakmışsınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ile HDP'li Garo Paylan arasında bıyık tartışması - VİDEO

Bakan Özer: "Vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez"

Bunun üzerine Özer, Paylan'a "Yazıklar olsun sana, benim vücudumdaki tasarruflar seni ilgilendirmez. Bunun hakkında konuşmak züldür. Siz hayal kırıklığısınız. Size gülüyorum. Sizin yaptığınız her şey özgürce bizim yaptığımız her şey biat ilişkisi öyle mi?" şeklinde cevap verdi.

HDP'li Garo Paylan, Türkiye ile Azerbaycan'ı suçladı - HABER İÇİN TIKLAYIN