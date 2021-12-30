Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirttiği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HDP'NİN HEM HUYUNDAN HEM SUYUNDAN KAPMIŞ"

"Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."