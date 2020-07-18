CNN Türk yayınında konuşan Mehmet Metiner'in, bazı bakanlıklarda FETÖ'cülerin atandığı iddiasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla bağlanarak tepki gösterdi.

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu programın konuklarından Mehmet Metiner, hükümet içinde bazı bakanlıklarda FETÖ ile iltisaklı isimlerin atandığı iddiasını dile getirdi.

Metiner'in bu iddiası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon ile canlı yayına bağlandı.

"KURUMUMA ASLA LAF ETTİRMEM"

"Ben iki kaşıkla yemek yemedim, kurumuma asla laf ettirmem, kabul etmem" diyen Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanlış varsa yanlışı kabul ederim, ama yanlış yapmam. Emaneti kılı kırk yararak gercekleştiriyorum. Bizim abi dediğimiz insanlar, basın üzerinden bizi yıpratmaya calışmasınlar."

METİNER'İ DİNLEMEDEN YAYINDAN AYRILDI

Kendisine yanıt vermek isteyen Mehmet Metiner’e Süleyman Soylu, “Bana cevap verme müsade etmiyorum” diyerek yayından ayrıldı.

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e canlı yayında eleştiri