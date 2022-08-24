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    Bakan Soylu: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara yönelik, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 00:34
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    Bakan Soylu: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

    "Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz"

    Gazeteci Şirin Payzın'ın kendisine yönelik ithamları sonrası Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Kim ne biliyorsa 1 hafta süre #1


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