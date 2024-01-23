AK Parti'nin yerel seçimler için Ankara'da aday gösterdiği Turgut Altınok, daha şimdiden başkentin ulaşımını rahatlatacak yeni projeleri etüt ediyor.
Görevde olduğu 5 yıl boyunca Ankara'da ulaşıma nefes aldıracak bir katkı sağlayamayan Mansur Yavaş'tan bayrağı devralmaya hazırlanan Turgut Altınok, Ankara için ümit veren yeni ulaşım projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte istişare etti.
Turgut Altınok, Bakan Uraloğlu ile raylı sistem projesini görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik.
Görüşmemizde başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik.
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.
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