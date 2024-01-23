Bakan Uraloğlu, Ankara'nın AK Parti adayı Altınok ile ulaşım projelerini görüştü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, halıhazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projelerini istişare etti.

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AK Parti'nin yerel seçimler için Ankara'da aday gösterdiği Turgut Altınok, daha şimdiden başkentin ulaşımını rahatlatacak yeni projeleri etüt ediyor.

Görevde olduğu 5 yıl boyunca Ankara'da ulaşıma nefes aldıracak bir katkı sağlayamayan Mansur Yavaş'tan bayrağı devralmaya hazırlanan Turgut Altınok, Ankara için ümit veren yeni ulaşım projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte istişare etti.



Turgut Altınok, Bakan Uraloğlu ile raylı sistem projesini görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

