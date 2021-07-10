Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
293.901
2.72%
EXEN Coin
27.17
-1.87%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Bakan Varank Sivas'ta dondurma tezgahına geçti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas'ta esnafı ziyaret ederek vatandaşlara dondurma ikram etti.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 02:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Varank Sivas'ta dondurma tezgahına geçti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temasta bulunmak üzere havayolu ile Sivas'a geldi.

    Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Bakan Varank'ı, Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü karşıladı.

    VATANDAŞLARLA KONUŞTU, DONDURMA İKRAM ETTİ

    Bakan Varank, konaklayacağı otele geçmeden önce kent merkezinde İnönü Bulvarı üzerinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Varank, burada bir dondurmacıya girerek vatandaşlara dondurma ikram etti.

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #1

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #2

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #3

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #4

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #5

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #6

    Bakan Varank Sivas ta dondurma tezgahına geçti #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir