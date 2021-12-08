Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li milletvekillerinin "fabrikaları sattınız" ithamlarına CHP'li Datça Belediyesi'nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı ile karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul çalışmalarına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasında yapılan icraatleri anlatırken, eleştirilere de yanıt verdi.

"AK PARTİ'NİN SANAYİYE YAKLAŞIMI, ÜRETİM VİZYONU BUDUR"

CHP sıralarından sanayiye yönelik söylemlere yanıt veren Bakan Varank, şunları söyledi:

"YIlbaşından bu yana, dünyada grafeni halde üretebilen 10 ülkeden biri olmamızı sağlayan tesisi Ankara'da, Avrupa'da en büyük düz cam tesisini Ankara'da, Türkiye'nin ilk ve tek sitrik asit fabrikasını Adana'da, Avrupa'nın en büyük sığır jelatini üretim tesisini Bolu'da, Avrupa'nın kipe iplik fabrikasını Tokat'ta biz açtık. Daha 4 gün önce, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük sanayi yatırımlarından, ithal ettiğimiz çinkonun yaklaşık yarısını karşılayacak izabe tesisini Siirt'e biz kazandırdık. AK Parti'nin sanayiye yaklaşımı, üretim vizyonu işte budur."

Bakan Varank'tan CHP'ye heykelli yanıt - Video

"HEYKEL YAPMAYLA SANAYİYE DE SANATA DA DESTEK OLUNMAZ"

"Peki, Anamuhalefet'in sanayiden anladığı nedir biliyor musunuz? Ben size göstereyim. Buyurun, CHP'li Datça Belediyesi'nin yaptığı sanayi heykeli.. Değerli arkadaşlar, böyle heykeller yapmakla sanayiye destek olunmaz. Hatta sanata da destek olunmaz. Sanata saygı, sanata destek nasıl olur biliyor musunuz? Son teknolojiyle donatılmış, dünyanın en modern kültür merkezlerinden biri olan AKM'yi, her türlü engellemeye, yalana, iftiraya ve yıldırma politikasına rağmen, İstanbul'un göbeğine dikmekle olur. Onu da kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan yaptı."



