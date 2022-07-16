Petrol
100.99
1.91%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.748
1.39%
BTXN Coin
7.25
-2.94%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Rezilsin

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Lider, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Rezilsin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 00:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Rezilsin

    CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı.

    Kılıçdaroğlu ne demişti

    Kılıçdaroğlu'nun "Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." ifadelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi:

    Bakan Varank: "Rezilsin"

    "Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?"

    Bakan Varank tan Kılıçdaroğlu na: Rezilsin #1


    İlginizi Çekebilir

    15 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    15 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de konuştu
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de konuştu

    Görüş Bildir