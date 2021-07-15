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    Bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 04:23
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    Bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete

    Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre;

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü,

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

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