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Bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
- İHA
- 15.07.2021 - 04:23
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü,
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.