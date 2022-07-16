3 ay önce disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tekrar MHP'ye üye oldu.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, ekonomiye ilişkin yaptığı bazı açıklamaların ardından disipline sevk edilmiş ve sonrasında da partiden sitifa etmişti.

Kayseri Milletvekili Erson 3 ay sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partiye davet edildi.

Yeniden üye oldu

Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu.

"Tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum"



Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.







