İHA

Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

1 Ekim’de başlayan bu yeni dönemin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi açıklamalarıyla somut bir hale geldiği görüldü.

İmralı Adası’nda, PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkale'de DEM Parti İl Örgütü tarafından Kepez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Halk Buluşması’na DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer katıldı.

ÖCALAN'IN MESAJINI İLETTİ

Toplantıda konuşan Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete çok önemli mesajlar ilettiğini belirtti. Öcalan'ın, "Çanakkale ruhuna uygun şekilde, kardeşçe, eşit haklarla bir arada yaşayalım" dediğini ifade eden Bakırhan, buna itiraz edilemeyeceğini vurguladı. Bakırhan, bir arada olmanın ve eşit haklarla yaşamayı kabul etmenin, hem insan vicdanına hem de din ve inançlara en uygun olanı olduğunu söyledi.

"ÖCALAN'IN MESAJI, ÇANAKKALE RUHUNA UYGUN OLACAK"

Bakırhan, kamuoyunun, Öcalan’ın çağrısının ne olacağına büyük ilgi gösterdiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Biz, Öcalan'ın yanında değiliz ama Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununa demokratik bir çözüm bulunması adına önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Bu çağrı, 85 milyon insanın yeniden kardeşçe ve eşit bir şekilde bir arada yaşamını sağlayacak. Öcalan’ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak.

Bakırhan, salondaki tüm katılımcılara, hangi milliyet ve inançtan olursa olsun, bu önemli çağrıya sahip çıkmaları ve sürece destek vermeleri çağrısında bulundu.