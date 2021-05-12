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    Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde e-duruşma aktifleşti

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik" dedi.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 17:48
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    Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde e-duruşma aktifleşti

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-duruşma ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

    Bakan Gül, bugün itibarıyla e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.

    AVUKATLAR, 18 MAYIS'TAN İTİBAREN DURUŞMALARA BÜROLARDAN KATILABİLECEK

    Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "E-duruşmayı bugün itibarıyla Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun" dedi.

    Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde e-duruşma aktifleşti #1

    Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde e-duruşma aktifleşti #2

    Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde e-duruşma aktifleşti #3

     

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