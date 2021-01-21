Balıkesir'de Sarıgül hayranları, koronavirüsü yok saydı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Balıkesir merkezinin açılışına katılırken, kendisini karşılayanların salgın önlemlerini önemsememesi dikkat çekti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İktidara Hazırlık Merkezi’ni açmak için Balıkesir’e geldi.

SALGIN ÖNLEMLERİ UNUTULDU

Parti binasının açılışında yaşanan kalabalık pandemi kurallarının unutulmasına neden olurken, katılımcılar Sarıgül’le selamlaşmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER KALABALIĞA NEDEN OLDU

Katılımcıların tamamının Sarıgül ile birlikte şehir dışından geldiği gözlemlenen açılışta oluşan yoğunluk Balıkesirli vatandaşların hareket alanlarını kısıtlamasına da neden oldu.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sokağı kapatan kabalalığa bazı vatandaşlar tepki gösterirken, sosyal medya üzerinden de pandemi koşullarının hiçe sayılması yapılan paylaşımlarla kınandı. Açılışın ardından düzenlenen salon toplantısında da durum farklı olmadı.

SALONDA DA KURALLAR HİÇE SAYILDI

Koronavirüsün yayılmaması için başta Bilim Kurulu ve yetkililerin tavsiye ettiği sosyal mesafe kuralı Mustafa Sarıgül’ün da katıldığı salon toplantısında uygulanmadı.

Partililer omuz omuza salonda otururken, toplantı bitiminde Sarıgül ile fotoğraf çektirmek isteyenler kuralları bir kez daha hiçe saydı.