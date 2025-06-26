Barış Yarkadaş, CHP'deki kurultay davasının iç yüzünü anlattı

CHP'de parti krizi derinleşiyor..
4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla başlatılan soruşturmada sona yaklaşıldı.
30 Haziran'da mahkemeden, eski yönetimin geri gelmesine olanak verecek 'mutlak butlan' kararı çıkması bekleniyor.
Gazeteci Barış Yarkadaş'tan ise şaibeli kurultay davasına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.
MADDE MADDE DOSYADAKİ İTİRAFLARI AÇIKLADI
TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş şunları söyledi:
"Kayyum atansa bile, bu delegeyle sen zaten kurultay yapamazsın, çünkü bu delegenin iradesi sakatlanmış. Savcılıkta ifadesi olan delege diyor ki 'Ben gittim Ankara'da pavyonda bin dolar aldım. Ben aslında Kılıçdaroğlu'na oy verecektim. Ama bin dolar aldıktan sonra Özgür Özel'e oy verdim ve bunun fotoğrafını çektim. Fotoğrafı da götürdüm Erzurum İl Başkanına verdim.' Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Abdulkadir Çakır diyor ki 'Bana geldiler 3 kere para önerdiler. Kabul etmedim.' Bitlis Eski İl Başkanı Veysi Uyanık 'Ben oy karşılığında gıda kartı aldım. Gittim TBMM'de 100 bin TL para aldım. Bu paraları delegelere dağıttım.' diyor. Kurultaydan 2-3 gün önce, Beşiktaş Belediyesi'nden bir delegeye, oy vermesi karşılığında ihale veriliyor. Bir il başkanının oğlu İBB'de kurultaydan 2 gün önce işe başlıyor. Bir başka il başkanının kızı ise kurultaydan 15 gün önce yine İBB'de işe başlatılıyor. Sadece bunlar mı, hayır. Kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu, yasaya göre mücavir alanı terkedemeyecekken, yani Ankara sınırları dışına çıkamayacakken, İstanbul'a gelip maraton koşusuna katılıyor. Koşuda, 'Gençliğimiz, enerjimiz var' deyip Kemal Bey'e gönderme yapıyor. Bu dosyada başka ne var; kurultayın 1. turu bittiğinde 2. tura başlayabilmesi için tüzükteki maddeye göre en az 3 saat ara verilir. Sen ise 48. dakikada kurultayı başlatmışsın ve bu kurala uymamışsın."
"PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜ ÇALDIĞI BİR CHP Mİ İSTİYORUZ?"
Yarkadaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Kurultay delegelerinin 1. dereceden akrabaları işe başlamış, 300'ün üzerinde. Bunlara yalan diyen bir CHP Genel Merkezi yok. Dava dosyasına giren iddialardan biri ne? bazı kişilere belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı sözü verilmesi. Bunlar tek tek ortaya çıkarıldı. CHP kurultay davası ülkenin milli güvenlik sorunudur dedim. Nasıl bir CHP istiyoruz? Parayı verenin düdüğü çaldığı bir CHP mi istiyoruz? Yani parası olan siyaset yapacak ve Türk siyasetini dizayn edecek. İstediği siyasi partiyi egemenliği altına alacak. O siyasi parti belki iktidara gelecek ve büyük belediyeleri kazanıp yağma yapacak. Peki kardeşim o zaman yıllarca AK Parti'nin seçmenlerine neden hakaret ettiniz? Yok makarna alıp oy veriyorlar yok kömür alıp oy veriyorlar. E senin delegen gıda kartı aldım diyor, öbürü para aldım diyor, öbürü kızımı, oğlumu işe soktum diyor, öbürü ihale aldım diyor. "