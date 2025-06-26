Barış Yarkadaş, CHP'deki kurultay davasının iç yüzünü anlattı

CHP'de parti krizi derinleşiyor..

4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla başlatılan soruşturmada sona yaklaşıldı.

30 Haziran'da mahkemeden, eski yönetimin geri gelmesine olanak verecek 'mutlak butlan' kararı çıkması bekleniyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş'tan ise şaibeli kurultay davasına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

MADDE MADDE DOSYADAKİ İTİRAFLARI AÇIKLADI

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş şunları söyledi:

"Kayyum atansa bile, bu delegeyle sen zaten kurultay yapamazsın, çünkü bu delegenin iradesi sakatlanmış. Savcılıkta ifadesi olan delege diyor ki 'Ben gittim Ankara'da pavyonda bin dolar aldım. Ben aslında Kılıçdaroğlu'na oy verecektim. Ama bin dolar aldıktan sonra Özgür Özel'e oy verdim ve bunun fotoğrafını çektim. Fotoğrafı da götürdüm Erzurum İl Başkanına verdim.' Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Abdulkadir Çakır diyor ki 'Bana geldiler 3 kere para önerdiler. Kabul etmedim.' Bitlis Eski İl Başkanı Veysi Uyanık 'Ben oy karşılığında gıda kartı aldım. Gittim TBMM'de 100 bin TL para aldım. Bu paraları delegelere dağıttım.' diyor. Kurultaydan 2-3 gün önce, Beşiktaş Belediyesi'nden bir delegeye, oy vermesi karşılığında ihale veriliyor. Bir il başkanının oğlu İBB'de kurultaydan 2 gün önce işe başlıyor. Bir başka il başkanının kızı ise kurultaydan 15 gün önce yine İBB'de işe başlatılıyor. Sadece bunlar mı, hayır. Kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu, yasaya göre mücavir alanı terkedemeyecekken, yani Ankara sınırları dışına çıkamayacakken, İstanbul'a gelip maraton koşusuna katılıyor. Koşuda, 'Gençliğimiz, enerjimiz var' deyip Kemal Bey'e gönderme yapıyor. Bu dosyada başka ne var; kurultayın 1. turu bittiğinde 2. tura başlayabilmesi için tüzükteki maddeye göre en az 3 saat ara verilir. Sen ise 48. dakikada kurultayı başlatmışsın ve bu kurala uymamışsın."