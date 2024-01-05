Yerel seçim heyecanı başladı...
Partilerde de aday belirleme telaşı var.
CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasında aday belirleme sürecinde başlayan sürtüşme krize yol açınca aday erteleme süreci sekteye uğradı.
Siyaset gündemine oturan CHP'deki bu kriz medyanın da gündeminde.
tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında da bu konu enine boyuna masaya yatırıldı.
"Mesaisini aday belirlemeye harcıyor"
Programın konuklarından biri de Barış Yarkadaş'tı.
CHP'yi iyi bilen, aynı zamanda eski bir CHP vekili olan Yarkadaş, hem kendisine ulaşan kulis bilgilerini aktardı hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
İmamoğlu'nu mesaisini İstanbul sorunlarına ayırmak yerine adaylara ayırmakla suçlayan Yarkadaş, sert ifadeler kullandı.
"İlçe başkanlarına adayım sensin yeter ki kongreyi al dedin"
İmamoğlu'nun CHP kongresinden önce ilçe başkanlarına adaylık sözü verdiği için bu krizin yaşandığını söyleyen Yarkadaş, şöyle konuştu:
İBB Başkanı İstanbul’un altyapısıyıla, günlük yaşamıyla, İstanbul’un depreme hazırlanmasıyla, KİPTAŞ ile konut üretmesiyle mükelleftir. Burayı 24 saat yaşayan bir şehir haline getirmekle mükelleftir.
Ama Ekrem Bey büyük mesaisini adaylara harcıyor. İkide bir ilçe başkanlarını topladın Haliç Kongre Merkezi’nde kongre öncesi bol kepçeden adaylık dağıttın.
Gaziosmanpaşa İlce Başkanı’na adayım sensin yeter ki kongreyi al dedin.
Güngören ilçe Başkanı’na adayım sensin yeter ki kongreyi al dedin. Tuzla’ya adayı sensin dedin şimdi geldin dün gece ne oldu kardeşim.
Niye bugün açıklanmadı adaylar? Çünkü senin söz verdiğin kişilere Genel Merkez ‘bi dakka kardeşim diyor.
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