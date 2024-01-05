Barış Yarkadaş: Ekrem Bey mesaisini adaylara harcıyor CHP'deki aday belirleme krizinin Ekrem İmamoğlu'nun kongre sürecinde il başkanlarına adaylık sözü vermesinden kaynaklandığını söyleyen Barış Yarkadaş, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ayrıca mesaisini İstanbul sorunları yerine parti içi siyasete ayırmakla suçladı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı başladı...

Partilerde de aday belirleme telaşı var.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel arasında aday belirleme sürecinde başlayan sürtüşme krize yol açınca aday erteleme süreci sekteye uğradı.

Siyaset gündemine oturan CHP'deki bu kriz medyanın da gündeminde.

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında da bu konu enine boyuna masaya yatırıldı.

"Mesaisini aday belirlemeye harcıyor"

Programın konuklarından biri de Barış Yarkadaş'tı.

CHP'yi iyi bilen, aynı zamanda eski bir CHP vekili olan Yarkadaş, hem kendisine ulaşan kulis bilgilerini aktardı hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

İmamoğlu'nu mesaisini İstanbul sorunlarına ayırmak yerine adaylara ayırmakla suçlayan Yarkadaş, sert ifadeler kullandı.

"İlçe başkanlarına adayım sensin yeter ki kongreyi al dedin"

İmamoğlu'nun CHP kongresinden önce ilçe başkanlarına adaylık sözü verdiği için bu krizin yaşandığını söyleyen Yarkadaş, şöyle konuştu: