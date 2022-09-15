Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu 3 kişilik bir ekibin cumhurbaşkanlığı adaylığı için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

2023 seçimlerine geri sayım devam ediyor.

Her geçen gün sandığa bir adım daha yaklaşılırken muhalefette cumurbaşkanı adaylığı konusunda çekişme büyüyor.

Konuya ilişkin son gelişmeler TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programında masaya yatırıldı.

Programın yorumcularından Barış Yarkadaş, adaylık için en güçlü isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Yarkadaş, İBB Başkanı'nın 3 kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"3 kişilik ekibi adaylık için çalışıyor"

Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu, Macron modeli (Fransa Cumhurbaşkanı) üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor.

"Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor"

Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Barış Yarkadaş: İmamoğlu'nun ekibi cumhurbaşkanlığı için çalışıyor VİDEO



"Davutoğlu'nun evinde yemek yediler"

İmamoğlu aynı gece metrobüs kazasının olduğu gün Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi.

Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor.

"İyi Pati Yavaş'ı çatı aday çıkarmak istiyor"

Bu bağlamda İyi Parti'nin bugün itibarıyla Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday demiyorum bakın çatı aday, ismi bu.

Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı.

"Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in karşısına çıkarmaya hazırlanıyorlar"



Şöyle ilginç bir yere götürüyor İyi Parti tartışmayı; Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmesine rağmen karşısına çıkarmaya hazırlıyorlar görüntüde de olsa.

Çünkü Meral Hanım son dönemlerde çok ilginç adımlar atıyor. Mesela bugün gitti CHP'nin ihraç isteği ile disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü."