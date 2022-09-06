CHP'li Barış Yarkadaş, HDP'lilerin oylarıyla kazanılan belediyelerde İYİ Partililere ihaleler verildiğini iddia etti.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini yorumladı.

"HDP oyları sayesinde belediyeleri aldılar"

İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösteren Yarkadaş, HDP seçmeni sayesinde Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının kazandığını belirterek, buna rağmen HDP'ye tavır konulduğuna dikkat çekti.

Barış Yarkadaş: İYİ Parti HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldı - VİDEO

"Tek tek biliyorum, bana söyletmesinler"

İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

"Hem ihale alacaksın hem de HDP'yi meşru saymayacaksın"

Yarkadaş, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."

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