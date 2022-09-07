Barış Yarkadaş, İyi Parti'ye canlı yayında cevap verecek

Barış Yarkadaş, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti'ye canlı yayında cevap vereceğini söylerken, park-bahçe vurgusuyla da bir göndermede bulundu.

Türkiye'de siyaset son günlerin sert tartışmalarına sahne oluyor.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışının yankıları sürüyor.

Tekin'in açıklamalarına parti genelinde bir sessizlik hakim olsa da İyi Parti'li birkaç isimden tepki geldi.

TV kanallarında hararetli bir şekilde tartışılan konuya ilişkin en çarpıcı değerlendirme ise TV 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

"Aldıkları ihaleleri açıklarım"

İyi Parti'den konuya ilişkin gelen çıkışların yersiz olduğunu belirten Yarkadaş, Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde HDP sayesinde birçok büyükşehirde başarıya ulaştığını hatırlattı.

Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

İyi Parti suç duyurusunda bulundu

Yarkadaş'ın bu çıkışı büyük yankı uyandırırken İyi Parti bu gelişmenin ardınan Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Canlı yayında cevap verecek

İyi Parti'nin bu hamlesine ise Yarkadaş, Twitter hesabından cevap verdi.

Yarkadaş paylaşımında, "İyi Parti'nin hakkımda bulunduğu suç duyurusuna, perşembe günü saat 20.00’de TV100 ‘de cevap vereceğim. Havalar güzel, parklarda, bahçelerde, ağaç gölgesinde izleyebilirsiniz yayını… Başlayalım bakalım." ifadelerine yer verdi.

Park ve bahçe vurgusu

CHP'li Yarkadaş'ın paylaşımındaki park ve bahçe vurgusu ise dikkat çekti.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin yönetiminde İyi Parti'nin ağırlığı biliniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra eski MHP'li Ali Sukas'ı kurumun başına getirmişti.

Sukas'ın eşi Berna Sukas da İyi Parti'de Meral Akşener'in kurmaylarından biri.

Akşener'e yakın isimlerden biri olan Berna Sukas, partide Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.