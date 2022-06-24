Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Kurban Bayramı'ndan sonra 6'lı masaya ileteceğini, masada kabul görmezse eylülde açıklayacağını söyledi.

Ankara siyasetinin gündeminde genel seçimler var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adaylığını açıklamasının ardından muhalefetin adayı merak konusu.

Muhalefette aday konusundaki belirsizlik sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun adaylığı kulislerde konuşuluyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı aday adayları konusu, TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programında masaya yatırıldı.

Programın konuğu gazeteci Barış Yarkadaş, konuya ilişkin CHP kulis bilgilerini aktardı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı sonrası adaylığını 6'lı masaya ileteceğini, adaylığı masada kabul görmezse eylül ortasında açıklayacağını söyledi.

Barış Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu adaylığa kendisini kilitlemiş durumda VİDEO

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bayramdan sonra 6'lı masaya iletilecek"

Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Dananın kuyruğu Kurban Bayramı'ndan sonra kopacak. Bayram tatiliyle birlikte ardından 15 Temmuz anmalarının ardından Türkiye normal siyasetine dönmeye başlar ve CHP'nin diplomasi kurmaynları Millet İttifakı'nın liderlerine ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gayrıresmi yollarla söyleyecekler.

Eğer işler Kılıçdaroğlu'nun istediği gibi giderse bunun üzerine yeni bir toplantı daha yapılacak. Burada Kemal Bey'in ismi açıkça deklare edilecek.

"Masada kabul görmezse eylülde açıklayacak"

6'lı masadan Kemal Bey'in ismi çıkmazsa Kemal Bey cumhurbaşkanlığı adaylığını, eylülün ilk haftası ya da eylülün ortalarına doğru her koşulda açıklayacak.

Başka adaylar çıkar mı ittifak içinden? Benim edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu bunlara da hazırlıklı. Bunlara göre de pozisyon alıyor. Ama Kılıçdaroğlu aday.





"Reklamcı ile kampanya toplantısı yapıldı"

Yaklaşık 15 gün önce bazı vekillerin ve parti yöneticilerin ve bir reklamcının da katıldığı bir toplantıda Kemal Bey'in kampanyasının ana çerçevesi oluşturuldu. Bunlar konuşuldu.

"Kemal Bey kendini adaylığa kilitlemiş"

Bu şunu gösteriyor. Kemal Bey bu işe kendisini kilitlemiş durumda. Sabah aday olarak kalkıyor gününü de aday olarak bitiriyor."