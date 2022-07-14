Petrol
97.72
-1.86%
Euro
17.5743
0.05%
Dolar
17.4953
0.41%
Altın
965.4
-0.59%
Borsa
2411
0.11%
Bitcoin
349.643
0.14%
BTXN Coin
7.30
0.68%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Kemal Kılıçdaroğlu 'adayım' dedi

    Kemal Kılıçdaroğlu 'adayım' dedi

    Barış Yarkadaş köşesinde, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete gelen bir vekilin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalmasıyla birlikte adaylık tartışmaları kızışmaya başladı.

    Bu tartışmaların merkezinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var.

    6'lı masanın beşinci toplantısından da adaylık konusunda bir açıklama gelmezken CHP kadrolarında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda büyük bir kararlılık var.

    Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin her soruya ittifak ortakalarını ve istişareyi işaret ediyor.

    Konuyu Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Korkusuz'daki köşesine taşıdı.

    Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete giden bir vekile Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve bunun da 6'lı masada kabul edileceğinden emin olduğunu söylediğini yazdı.

    Yarkadaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Kılıçdaroğlu sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladı"

    "CHP eski milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nu sık sık ziyaret eder, izlenimlerini aktarır, önerilerini sunarlar… ‘Az konuşması, çok dinlemesi’ özelliğiyle tanınan CHP lideri, genelde yorum yapmaz, söylenenleri dinler, gerekli gördüğü takdirde ise not alır.

    Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar.

    Kılıçdaroğlu'na 'Aday mısınız?' sorusu

    Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte… Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor.

    "Adayım, 6'lı masadan benim adım çıkacak"

    Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor. Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine, 'Peki, Altılı Masa’dan isminiz çıkar mı?' diye sorunca, CHP lideri bu kez 'Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…' diyor."

    Kemal Kılıçdaroğlu adayım dedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Faiz kararında değişiklik olacak mı?
    Ekonomi

    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Faiz kararında değişiklik olacak mı?

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum
    Futbol

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum

    Görüş Bildir