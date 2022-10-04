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Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu, geçmişiyle çelişiyor

Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu, geçmişiyle çelişiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsünün kanun güvencesinde olması için yasa teklifi verecekleri çıkışı, geçmişte partisiyle başörtü yasağı için AYM'ye yaptıkları başvuruyu hatırlattı.