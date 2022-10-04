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- Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu, geçmişiyle çelişiyor
Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu, geçmişiyle çelişiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsünün kanun güvencesinde olması için yasa teklifi verecekleri çıkışı, geçmişte partisiyle başörtü yasağı için AYM'ye yaptıkları başvuruyu hatırlattı.
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 00:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsünün kanuni güvence altında olması için yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı.
CHP, başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye başvurmuştu
Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarmayı amaçlarını belirten Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, ister istemez, kendisinin de dahil olduğu, başörtüsünün kamuda yasaklanması için partisinin kurmaylarıyla Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyu hatırlattı.