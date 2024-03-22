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Batman'da indirim izdihamı! Çeyiz evinin açılışı iptal edildi

Batman'da indirim izdihamı! Çeyiz evinin açılışı iptal edildi Batman'da bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu. İş yeri açılamazken, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyarı yaptı.