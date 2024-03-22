DHA
İndirim olur da izdiham olmaz mı..
Akıllara durgunluk veren görüntüler Batman'dan.
Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı.
İndirimi duyan koştu
Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı.
Açılış iptal oldu, polis kalabalığı dağıttı
Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.
Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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