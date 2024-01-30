Türkiye'de yerel seçimlere çok kısa bir süre kala muhalefette sular durulmuyor.
CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalar sebebiyle parti içerisinde anlaşamamazlık söz konusu.
İstanbul'da Ataşehir belediye başkan adayı olarak Onursal Adıgüzel seçilmiş ve tekrar aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
"Kılıçdaroğlu'na desteğimden dolayı aday gösterilmedim"
İlgezdi yeniden aday gösterilmeme nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olan yakınlığını öne sürerek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu gelişmelerle ilgili açıklama yapmak için TV100'de Gürkan Hacır'ın programına telefonla bağlanan İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sert açıklamalarda bulundu.
"İstanbul'da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyor"
İstanbul'da Alevi tasfiyesinin olduğunu belirten İlgezdi şunları söyledi:
"Maltepe Belediye Başkanı nereli? Tuncelili. Battal İlgezdi nereli? Malatyalı. Kemal Deniz Bozkurt'un yerine kimi atıyacaklar? Şükrü Bey'in yerine kimi atıyacaklar? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olarak tasfiye ediliyoruz. Eğer Kemal Deniz Bozkurt’u, Şükrü Beyi, Avcılar’da Turan Beyi aday yaparlarsa ben bütün bu iddialardan vazgeçiyorum. Evet bu söylediğimiz arkadaşların hepsi Kürt-Alevi kökenlidir. İstanbul’da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyordur."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış