Battal İlgezdi'den İmamoğlu çıkışı: Alevileri tasfiye ediyor Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yüklenerek, "İstanbul’da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçimlere çok kısa bir süre kala muhalefette sular durulmuyor.



CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalar sebebiyle parti içerisinde anlaşamamazlık söz konusu.



İstanbul'da Ataşehir belediye başkan adayı olarak Onursal Adıgüzel seçilmiş ve tekrar aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"Kılıçdaroğlu'na desteğimden dolayı aday gösterilmedim"

İlgezdi yeniden aday gösterilmeme nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olan yakınlığını öne sürerek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.



Söz konusu gelişmelerle ilgili açıklama yapmak için TV100'de Gürkan Hacır'ın programına telefonla bağlanan İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sert açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyor"

İstanbul'da Alevi tasfiyesinin olduğunu belirten İlgezdi şunları söyledi:

